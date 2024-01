Espalion. Les LudO, espace d’accueil et de jeux

Vous aimez les jeux de société ? Venez jouer avec le centre social ! La LudO’est un espace de jeux pour enfants et adultes de 0 à 107 ans où l’on rigole, où l’on joue ensemble que l’on vienne seul, entre amis ou en famille.

Marion et Ingrid vous concocteront une sélection de jeux pour vous accueillir, mais si vous avez envie de tester certains jeux ou si vous voulez trouver vos jeux favoris, n’hésitez pas à donner vos idées. Vous trouverez certainement votre bonheur parmi plus de 300 jeux : jeux coopératifs, de stratégie, de mémoire… Il y en a pour tous les goûts. L’accès à la LudO’est libre et gratuit.

Voici le calendrier des prochains rendez-vous au centre social Espalion-Estaing : samedi 20 janvier, samedi 10 février, samedi 16 mars de 9 h 30 à 12 h 30 ; à la médiathèque de Saint-Côme-d’Olt : mercredi 14 février de 10 heures à midi ; à la Salle des fêtes du Causse à Coubisou : mercredi 14 février de 15 heures à 17 heures. Et si vous souhaitez emprunter des jeux, vous pouvez adhérer à la LudO’Take pour 22 € par an. Vous pouvez réserver un ou 2 jeux sur le catalogue en ligne (cs-espalionestaing.ludomax.fr/) et passer récupérer les jeux sur les créneaux horaires proposés.

Contacts : 05 65 48 92 66 ou par mail csiee.famille@orange.fr. Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook ou Instagram pour suivre les actualités au jour le jour.