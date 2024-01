Gabriac. Nicolas Bessière adresse des vœux optimistes

C’est devant un nombreux public et en présence des élus des communes environnantes que Nicolas Bessière, maire de Gabriac, a pris la parole lors de la cérémonie d’échanges des vœux vendredi dernier. On notait aussi la présence de Véronique Ortet, nouvelle secrétaire générale de la préfecture et nouvelle sous préfète, Alain Marc, sénateur et vice-président du sénat. Après les remerciements à l’équipe municipale, les bénévoles des associations, à la communauté de communes dont l’édile est le président, le maire évoqua quelques chiffres clefs de la commune qui illustrent parfaitement son dynamisme : une école avec des effectifs solides qui avoisinent les 46 élèves, ils n’étaient que de 22 en 2008 ; un nombre de commerçants, artisans ou indépendants qui progressent pour atteindre 25 ; le nombre d’exploitations agricole qui résiste bien, avec 28 exploitations ; douze gîtes ou accueils saisonniers disséminés dans l’ensemble des villages ; deux associations qui proposent une palette très large d’activités ; une quinzaine de nouveaux arrivants ; Gabriac compte aujourd’hui 565 habitants, confirmant une progression démographique régulière. Concernant l’école, le soutien de la commune est de 826 euros par élève.

Après avoir détaillé les travaux réalisés, Nicolas Bessière présenta les projets pour 2024.

Des nouveaux jeux pour enfants seront installés dans le jardin à l’arrière de la mairie et de la bibliothèque afin de favoriser et pérenniser un lieu de vie.

Au niveau du patrimoine, une réflexion est en cours avec les bâtiments de France pour diagnostiquer et programmer des phases de préservation et de rénovation sur les retables classés des oratoires du calvaire. À la croisée des chemins entre le paysage, l’histoire et le tourisme, un travail est en cours avec les sept communes qui sont traversées par le célèbre chemin des moines. Au niveau du terrain de quilles, une démarche d’acquisition d’un module préfabriqué est au programme.

Autre sujet qui va être abordé en 2024 jusqu’en 2026, la mise en place obligatoire sur chaque commune d’un PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal.) Les habitants recevront le bulletin de la communauté de communes qui est dédié à ce sujet.

"Le contexte inédit de crise l’inflation impose d’adopter une attitude encore plus pragmatique qui donnera plus de temps à la digestion des investissements passés. Je veux rester optimiste, l’essentiel, c’est l’état d’esprit qui doit nous animer et s’il est empreint de volonté, de passion, de pédagogie et d’une dose de patience alors je reste persuadé qu’on peut arriver encore à faire beaucoup de choses. Tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu’elle soit synonyme bien sûr de bonheur et de santé mais surtout qu’elle apporte la créativité, l’imagination et la malice nécessaire à l’éclosion de tous vos projets", conclut le maire.

Avant de poursuivre la soirée autour d’un buffet ; Alain Marc précisa "c’est une chance d’être en Aveyron ici on se connaît, ce qui permet d’être pragmatique dans les décisions".

La secrétaire générale conclut, "c’est important de voir l’évolution du village et a félicité les élus du consensus dont ils font preuve pour faire avancer les dossiers ".