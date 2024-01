Pont-de-Salars. Fin d’année festive pour les enfants de Sainte-Marie

Les enfants de Sainte-Marie ont pu profiter d’activités festives

aux couleurs de Noël. Les élèves et l’équipe éducative se sont rendus au cinéma de Rodez pour assister à la projection

du film "Wish : Asha et la Bonne Étoile" qui a emporté les élèves dans un univers magique, qui montre que chacun est capable

de réaliser ses souhaits s’il le désire vraiment.

Pour la dernière journée, élèves et équipe éducative ont revêtu

des tenues aux couleurs de Noël. Bonnets, accessoires et pulls

de Noël étaient de sortie. Pendant que les plus jeunes écoutaient des contes et des chants de Noël, les plus grands ont ouvert

les cadeaux réalisés à l’occasion du Secret Santa. La matinée s’est terminée par un temps de célébration autour de "La naissance de Jésus" et d’un moment d’échange sur les origines chrétiennes de Noël. Pour finir la journée, tous les élèves se sont retrouvés devant l’école pour offrir à leurs parents et famille une chorale de Noël.