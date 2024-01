Flavin. La fin de l’année a été festive à l’accueil de loisirs

Les vacances de Noël, c’est déjà fini… et elles ont été superbes avec Familles rurales de Flavin. Au programme : petit repas du nouvel an concocté par les enfants, avec ouverture des cadeaux. Cartes de vœux et boules à neige pour faire le plein d’activités manuelles. Un grand jeu mené par Émilie et un lutin farceur. Une sortie au bowling pour les plus grands et piscine pour les plus jeunes.

Michel est revenu cette année pour faire chanter les enfants afin d’offrir un spectacle le même soir. Un grand merci à lui et aux parents pour avoir répondu présent pour le spectacle de leurs enfants.