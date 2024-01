Rignac. Football : exploit des U16

Quand vous ramez à la dernière place du classement avec un point en huit rencontres, quand le match d’avant vous êtes allés à Lourdes pour espérer en vain un miracle, que vous reste-t-il à faire ? En ce début d’année, faire un vœu : que le mauvais sort ne s’acharne plus sur l’équipe des U16. C’était un week-end de coupe de France, c’était aussi un véritable match de coupe qui était proposé aux jeunes locaux avec la réception du leader Gimont (32) : ils l’ont parfaitement géré. Dès l’entame du match, les visiteurs n’ont pas paru capables d’étaler sur le terrain la différence qui existait au classement. Au contraire, les locaux grâce à leur détermination et aussi grâce à leur valeur ont inscrit deux buts en première mi-temps. À la reprise, les Gersois ont frappé fort en revenant très rapidement à 2 à 2. L’envie et la qualité étaient cette fois-ci côté local, concrétisées par un troisième but synonyme de première victoire. En cette veille d’Épiphanie, venus offrir sur le terrain du Fargal à Montbazens un beau cadeau à leur club, les Rois mages se prénommaient Jules et Gabin, les buteurs de la première période et Lorenzo, le buteur de la victoire.

Les SG2 n’ont pas joué à Argence-Viadène. Victoire 3 à 2 des SG3 à Druelle. Défaite 2 à 1 des SG4 à La Rouquette.