Luc-la-Primaube. Football : l’équipe II arrache le nul face au leader Ouest Aveyron

Après la trêve hivernale, seule l’équipe II seniors de Luc Primaube Football Club était en lice le week-end dernier. Elle recevait le leader de la poule de D1, Ouest Aveyron Football II. 7es au classement général, les Luco-Primaubois détachés puisque leur adversaire du jour les précédait de huit longueurs, se sont arrachés sur le stade François-Niarfeix à Luc afin de tenir les visiteurs en échec. Menés au score dès la 20e minute, les locaux ont rempli le contrat qu’ils s’étaient fixé en égalisant à la 80e par Caulet-Cailhol à l’issue d’un match disputé. En effet, les débats ont été de qualité et le jeu équilibré même s’il a parfois manqué l’essentiel : cadrer. Bilan mitigé lors de la 1re phase chez les U15 et en U17. La 2e phase devrait leur être plus favorable. Félicitations aux U13 et U11 qui se sont tous placés en haut de tableau de leurs poules respectives, dont 3 premières places pour les 3 équipes U11. Les U13 et U11 ont participé dimanche dernier au premier plateau du championnat futsal, salle Citadelle à l’espace St-Exupéry à La Primaube.

Programme du samedi 13 janvier : seniors : Albi-Marssac II- LPFC I en R3 et St-Georges- LPFC II en D1. U17 : Salles-Curan-Curan – LPFC en coupe Territoire 12/48 RAGT. U15 : LPFC I – Bozouls/Espalion/Campagnac en coupe Territoire 12/48 RAGT et LPFC II - Espoir Foot 88 en coupe Via Santé.

Dimanche 14 janvier : Mahorais ASC - LPFC III.