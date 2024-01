La grande majorité des Français seraient mécontents de leur salaire

(ETX Daily Up) - Le début d’une nouvelle année est, pour beaucoup d’actifs, l’occasion de faire le point sur leurs conditions salariales. Le sujet de la rémunération vient tout de suite à l’esprit. Il s’avère qu’un grand nombre de Français sont insatisfaits de ce qu’ils gagnent, selon une enquête de Rosaly.

Dans le détail, 68% des travailleurs de l’Hexagone trouvent qu’ils ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Ce ressenti est particulièrement fort chez les femmes puisqu'elles sont 71% à penser que leur salaire actuel n’est pas à la hauteur de leur travail et de leur investissement. En comparaison, seuls 65% de leurs homologues masculins sont de cet avis. Dans l’ensemble, une minorité de Français estime être correctement payée. Mais, pour 22% des sondés, leur salaire se trouve dans la fourchette basse de ce à quoi ils pourraient prétendre au vu de leurs compétences et des efforts qu’ils fournissent pour leur employeur.

C’est pourquoi les Français semblent vouloir prendre le taureau par les cornes en 2024. Plus de 55% d’entre eux comptent demander une augmentation cette année, même si 18% ne savent pas comment procéder. Car il s’agit d’un exercice délicat. Cruciale pour les salariés comme pour l’entreprise, la négociation salariale doit faire l’objet d’une préparation minutieuse de la part des deux parties. Les employés ont trop souvent tendance à penser qu’il leur suffit de faire preuve de combativité pour voir leur salaire revalorisé. Mais ils doivent être prêts à prouver leur valeur et anticiper les éventuelles critiques que pourraient leur faire leur manager. Négocier une augmentation demande de sortir de sa zone de confort et de se confronter à ce tabou qu’est l’argent.

Ce sujet est si épineux que 26% des Français interrogés par Rosaly confient qu’ils ne pensent pas "oser" demander une augmentation dans les prochains mois. Étonnamment, les hommes semblent être particulièrement hésitants à l’idée de négocier un salaire plus important. Près d’un tiers d’entre eux disent qu’ils ne s’y risqueront pas, même s’ils en ont envie, contre 19% des femmes. *Cette enquête de Rosaly a été réalisée en ligne auprès de 2102 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Les données ont été collectées entre le 20 décembre 2023 et le 2 janvier 2024.