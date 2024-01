Espalion. Le SQE prépare déjà la prochaine saison

Une nouvelle saison va débuter pour le Sport Quilles qui outre les bilans de 2023, prépare déjà les échéances de 2024.

Lors de son assemblée générale, le SQE a accueilli deux nouveaux joueurs : Denis Carrière qui vient du Nayrac et Kevin Chassaly de Saint-Geniez-d’Olt.

Dans son rapport administratif, Sabine Raynaldy précise que le club comptait 58 licenciés, dont 17 jeunes de moins de 18 ans, 12 licenciés de plus de 60 ans, 2 arbitres officiels et 11 dirigeants.

Le bilan d’activités présenté par Jean Moisset est riche : quine, réunion des écoles de quilles, assemblée générale du district, formation des délégués des districts, stage de formation des arbitres, challenge Mercier, initiation aux quilles de huit, phase finale de la coupe de France, challenge du canton, rentrée des associations, rencontre pour tous et challenge Mazars, challenge interentreprises, assemblée générale du Comité aveyronnais et du Comité sportif… Des activités qui, pour la plupart seront reconduites en 2024.

Bilan sportif

On peut retenir la victoire de Guillaume Septfonds au challenge Mercier, la coupe de l’Amicale à Sabine Raynaldy et la coupe Lucette-Mercier à Fabien Druot, et plusieurs podiums dans les championnats : équipe Teyssèdre 3e en 2e série, équipe Andrieu 2e en adolescentes, Joao Duarte-Chauvet 1er en cadets, équipes Delpérié et Escalié finalistes des coupes d’Occitanie et du Comité sportif régional vétéran, Georges Escalié 4e super-vétéran au championnat de France.

Finances

Les rapports de Maxime Fages et Guillaume Septfonds font apparaître un bilan légèrement négatif en raison des dépenses d’hébergement au championnat de France à Montpellier et de l’annulation d’une manche de district. Le prix de la licence 2024 est de 42 € pour les seniors, 25 € pour les jeunes, et 15 € pour l’école de quilles.

Le bureau

Il est reconduit, de même que les commissions. Coprésidents : Guillaume Septfonds et Jean Moisset ; secrétaire : Sabine Raynaldy ; trésorier : Cédric Ferrat ; trésorier adjoint : Maxime Fages. Jeunes et école de quilles : Frédéric Pégorier, Philippe Andrieu, Jean Moisset, Jacques Marquet, Roger Laurens, Guillaume Septfonds, Sabine Raynaldy. Matériel et terrains : Pascal Boissier, Roger Calmettes. Animation : Danièle Septfonds, Jo Argentier, Michel Argentier, Éliane Moisset, André Septfonds. Saison 2024

Après le point sur les différentes équipes, plusieurs dates sont arrêtées.

Le quine se déroulera le 28 janvier, la réunion du district le 23 février, salle de Recoules, le challenge Mercier les 31 mars et 1er avril, le challenge du canton le 1er ou le 8 septembre, la journée de rencontre pour tous et le challenge Mazars le 15 ou le 22 septembre, le challenge interentreprises du 10 octobre au 9 novembre.

Florian Capus-Septfonds et Georges Escalié arbitreront pour le SQE et l’école de quilles fonctionnera le mercredi à 17 h 45.