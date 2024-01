Rignac. Les Francis vont se remettre à table

Samedi 20 janvier au restaurant "Le Racanel" à Rignac aura lieu la 12e édition du repas des Francis. À partir de 12 h 30, les Francis du canton (et des cantons voisins) avec leur compagne ou leur compagnon ont rendez-vous chez Jérôme et Sandrine pour ce moment convivial unique. D’ailleurs la précédente édition a eu l’honneur de passer sur les ondes radio de RMC au Moscato show et sur les ondes de Sud Radio dans l’émission de Cécile de Ménibus. Une fois de plus, c’est sûr, ils passeront un excellent moment.

Grâce à ces diffusions radio, de nouveaux Francis vont peut-être rejoindre le groupe car ils ont entendu parler de la bonne ambiance qui règne lors de ces rencontres. Vous pouvez appeler pour réserver directement au restaurant 05 65 64 76 62 ou Francis 06 83 15 81 98.