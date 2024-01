Quésaco : la méthode Ivy Lee, ou l’importance de faire des choix pour gagner en efficacité

(ETX Daily Up) - Après les fêtes de fin d’année, il peut être difficile de se remettre au travail. Mais, heureusement, il existe plusieurs méthodes pour gagner en productivité. L’une d’entre elles nous aide à hiérarchiser nos tâches et nos missions pour ne pas nous laisser déborder.

Cette méthode est baptisée Ivy Lee, en référence à son créateur. Ce consultant vivait aux États-Unis dans les années 1920. À l’époque, il avait été embauché par Charles M. Schwab, patron de la Bethlehem Steel Corporation, pour améliorer l'efficacité de ses employés, d’après la revue spécialisée Business Insider. Les conseils de Ivy Lee s’étaient avérés si utiles que le dirigeant d’entreprise l’avait remercié en lui faisant un chèque de 25.000 dollars, soit l’équivalent aujourd’hui de 400.000 dollars (365.340 euros).

Mais alors en quoi consiste cette méthode vieille d’un siècle ? Elle repose sur deux piliers : planifier et prioriser. La veille d’une journée de travail particulièrement chargée, identifiez six tâches importantes que vous devez réaliser et hiérarchisez-les par niveau de priorité. Forcez-vous à n’en lister que six pour éviter de vous retrouver avec une "to-do list" aussi indigeste qu’irréalisable.

Le lendemain matin, une fois que vous êtes arrivé au bureau ou que vous avez branché votre ordinateur pour les télétravailleurs, laissez-vous guider par votre liste. Attention à ne pas vous laisser tenter par le multitasking : passer d'une activité à l'autre ou en pratiquer plusieurs à la fois débouche souvent sur des inexactitudes. Une fois que vous avez terminé l’une des missions listées, passez à la suivante.

À la fin de la journée, si vous n’avez pas réussi à faire tout ce que vous aviez prévu, pas de panique. Il vous suffit de rédiger une nouvelle "to-do list" du haut de laquelle vous noterez les quelques tâches qu’il vous reste à effectuer de la veille. Répétez ce processus jusqu’à ce qu’il soit ancré dans vos habitudes. Pour certains, la méthode Ivy Lee coule de source et n’a rien de révolutionnaire. Mais elle a l’avantage de pousser celles et ceux qui l’appliquent à faire des choix. Cela leur permet ainsi de dépasser ce que le psychologue américain Barry Schwartz appelle "la tyrannie du choix". Ce concept repose sur le constat que la société contemporaine nous pousse constamment à faire des choix, que ce soit au supermarché ou au travail. Les esprits les plus décidés y voient une marque de liberté personnelle, tandis que les plus indécis se retrouvent paralysés face à une telle multiplicité des options. Cela peut induire, chez ces derniers, du stress et des émotions négatives. La méthode Ivy Lee nous épargne cette expérience désagréable puisqu’elle impose un cadre strict. Elle minimise nos chances d’être enfermé dans "la tyrannie du choix", ce qui entraîne une hausse de la motivation et du bien-être personnel. L’idéal pour bien commencer l’année.