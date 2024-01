Luc-la-Primaube. Ça roule pour le club primaubois depuis 50 ans

Avec ses 140 licenciès, son boulodrome et ses installations, la Pétanque primauboise, 2e club départemental, est l’un des clubs les plus enviés du département.

Lors de l’assemblée générale de la Pétanque primauboise, les coprésidents Jean-Louis Costes et Gilles Enjalbert ont fait part de leur intention de prendre un peu de recul. Jean-Louis Costes fut trésorier de 1992 à 1999 et coprésident de 2000 à 2023. Gilles Enjalbert était coprésident depuis 1998, avec Christian Villeneuve durant les saisons 1998 et 1999, et avec Jean-Louis Costes depuis 2000. Auparavant plusieurs présidents se sont succédé à la tête de ce club créé en 1973 : René Izard de 1973 à 1977, Robert Villeneuve de 1978 à 1990, Gilbert Rey de 1991 à 1992, Lionel Durand, Pascal Crozat, Patrick Vernhes et Christophe Moncet de 1993 à 1997. Durant les premières années, les licenciés ont disputé les parties le dimanche matin sur le terrain de Mme Commayras face à la gare ou sous le hangar de M. Cayron. De 1981 à 1993, ils se retrouvaient sur l’esplanade du Centre social de La Primaube ou sous un hangar mis à leur disposition par Jean-Jacques Caulet pour les parties dominicales en cas de mauvais temps. En 1996, la municipalité leur octroya un terrain à "La Vallée". À partir de là, le comité départemental confia de nombreuses manifestations à la Pétanque primauboise qui bénéficia en 1999 de la construction d’un local très fonctionnel et confortable de 70 m2 avec salle de réunion, sanitaires, un coin graphiques, un coin buvette. Le gros œuvre ayant été réalisé par les Papy’s pétanqueurs qui ont bénéficié de temps à autre des employés communaux. Ce local fut inauguré par Jean-Paul Espinasse, maire de Luc-la-Primaube et conseiller général du canton Rodez Ouest, Michel Gantou président de la Pétanque aveyronnaise, René Izard, président d’honneur fondateur et doyen du club, et des coprésidents Jean-Louis Costes et Gilles Enjalbert.