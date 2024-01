Decazeville. François Marty soucieux de la question environnementale

Dans ses vœux à la population, Francois Marty explique son cap pour 2024.

Le maire de Decazeville et président de Decazeville Communauté François Marty a adressé ses traditionnels vœux à la population pour 2024, après une fin d’année 2023 "qui a vu s’amorcer un tournant et voit naître un regain d’espoir pour notre territoire et bassin de vie". L’élu évoque ainsi la venue de la ministre de la Santé avant Noël qui a assuré le maintien de l’hôpital decazevillois avec la fin des travaux et le renforcement du système d’imagerie médicale.

Il souligne également le travail effectué pour "offrir à ses habitants un cadre de vie préservé autour d’axes phares tels que la reconversion des friches, de l’habitat et la résorption du bâti délabré, de la gestion des déchets et la santé avec la mise en œuvre d’un contrat local de santé élaboré en lien avec l’ARS".

Pour 2024, François Marty veut mettre avant " la protection des populations ", " la préservation de l’environnement " et " la rénovation du patrimoine ", avec " comme fil conducteur le développement économique ".

"Soyons sobres et économes dans notre quotidien"

L’élu en appelle d’abord à la sobriété de chacun alors que "la question de l’urgence climatique se fait de plus en plus prégnante et pressante. L’émergence d’une nouvelle sensibilité à la question environnementale et la prise de conscience de la fragilité de notre monde sont désormais des marqueurs extrèmement forts dans la construction des actions de nos collectivités. Soyons sobres et économes dans notre quotidien", précise-t-il.

En ce sens, au niveau de la communauté de communes qu’il préside, il annonce pour l’année à venir le diagnostic énergétique de l’ensemble des bâtiments communautaires et la rénovation de bâtiments publics comme le centre médical de Livinhac-le-Haut et la salle Yves-Roques, la réhabilitation et l’installation de panneaux photovoltaïques aux halles Vallourec, un schéma des mobilités douces, le lancement du schéma directeur de l’eau et la poursuite de l’évolution de la gestion des ordures ménagères.

Des projets qui s’ajoutent à la création d’une passerelle à Saint-Parthem, des études et premiers travaux de protection contre les inondations à Viviez et dans l’allée Fayol de Decazeville, sur le Riou-Mort et la reprise de l’entretien de berges.

Des travaux en centre-ville

"À Decazeville, la restauration de l’église et du monument aux morts, le réaménagement du square Ségalat avec le transfert de l’office de tourisme donneront à cet espace central une nouvelle physionomie", complète François Marty.

