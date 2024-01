Le combo 'jupe sur pantalon' revient en force en 2024

(ETX Daily Up) - On pensait en avoir fini avec les vestiges des années 2000, mais il faut croire qu'il n'en est rien… Après le jean taille basse, le pantacourt, le sagging, et autre bob, voilà que les plus jeunes générations remettent le fameux 'skirt-over-pants' au goût du jour. Une tendance tout droit venue des Y2K dont les milléniaux et leurs aînés se seraient - eux - bien passés.

Le short cycliste, la doudoune sans manches, le string apparent, ou encore le legging comptent parmi les pièces les plus décriées, sinon controversées, de ces dernières décennies. Et elles ont toutes un point commun : la génération Z, la fameuse, a pris un malin plaisir à les replacer au centre de toutes les attentions, et les a même propulsées au sommet des tendances au cours de ces deux dernières années. Une décision que seuls les moins de vingt ans pouvaient prendre… Et pour cause, ils n'ont pas eu le privilège - ou le traumatisme - de composer avec la mode supposée futuriste - ou farfelue - de cette décennie.

Alors que l'on pensait que les plus jeunes se détournaient (enfin) progressivement des Y2K, au profit des nineties, il semblerait au contraire qu'ils y replongent tête la première. Et pas avec n'importe quelle tendance : c'est le combo 'skirt-over-pants' (ou 'jupe sur pantalon'), l'une des associations les plus décriées des années 2000, qui profite aujourd'hui de leur passion inébranlable pour cette décennie. Une tendance qui traduit non seulement un certain goût pour une mode anticonformiste, mais aussi un regain d'intérêt pour le layering - ou l'art de multiplier les couches de vêtements.

Plus de 10 millions de vues

L'association jupe et pantalon, en superposition bien sûr, séduit tout particulièrement les jeunes générations. La preuve sur TikTok où les hashtags #skirtoverpants et #skirtsoverpants ont déjà généré 8,8 millions et 2,8 millions de vues, respectivement. Et c'est sans compter sur leurs variantes, à l'instar de #skirtoverjeans qui a franchi la barre des 5 millions de vues. La tendance est confirmée par le moteur de recherche de mode mondial Stylight qui fait état d'une hausse de 37% des recherches pour les termes 'skirt over pants' sur Google en seulement un mois, entre décembre et novembre 2023.









Notons que cette tendance n'impose aucune règle, si ce n'est de porter une jupe sur un pantalon. Jupes plissées ou droites, mini ou maxi, voire asymétriques, tout est permis. Côté pantalons, mieux vaut éviter la paire de leggings - une inspiration Y2K à la fois - mais il est possible de porter un pantalon cargo, un jean, ou encore un pantalon de tailleur, par exemple. La revisite de cette tendance tout droit venue des années 2000 semble toutefois privilégier les pantalons amples, quels qu'ils soient.

*Pour ce rapport, Stylight a analysé le comportement de recherche de ses 120 millions d’acheteurs en ligne annuels en décembre 2023 et comparé ces données au mois de novembre 2023. La plateforme a appliqué les mêmes dates pour analyser les chiffres de Google Trends.