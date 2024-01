Espalion. L’équipe fanion dans le dur

L’équipe 1 se déplaçait samedi soir sur le terrain du mal classé Druelle 2. Privée de six joueurs importants (Lenne, Ricard, Melvin et Axel Lantuech, Arquelino et Marcilhac) c’était avec une équipe décimée mais non moins compétitive "sur le papier" que les hommes de Pascal Cure abordaient cette rencontre importante afin de s’éloigner de la zone rouge. Après une première demi-heure très intéressante, un penalty (généreux) sera accordé aux locaux. Espalion sort complètement du match et encaissa deux autres buts dans la foulée 3-0. Corentin Marcilhac réduira le score juste avant la pause mais le mal est plus profond et la seconde période sera identique à la première avec 3 autres buts inscrits pour Druelle. Résultat final 6-1. Cruelle désillusion pour Espalion qui enchaîne les contre-performances et qui se retrouve à une très inquiétante 11e place sur 12 avec un match en retard. Annoncé parmi les candidats à la montée cette saison, il va falloir vite se ressaisir pour surtout ne pas être un candidat à la descente.

Les seniors 2 déçus

Avec une équipe renforcée par la présence de quatre joueurs de l’équipe I en phase de reprise, les Espalionnais ont perdu 3 à 4 face à Vallon 2. Une défaite dans des conditions litigieuses avec des décisions de l’arbitrage qu’ils jugent "curieuses".