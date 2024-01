"Meilleur que ce qu’on pouvait espérer" : le bilan positif des commerçants de Decazeville après les fêtes

Les sapins sont rangés, les illuminations décrochées et noël déjà loin pour les commerçants, déjà tournés vers les soldes d'hiver. Tout juste le temps pour eux de dresser un premier bilan des fêtes 2023 et leurs animations.

À peine les fêtes terminées, les commerçants dressent un premier bilan économique, positif tant bien que mal, de cette période de fin d’année si importante pour nombre d’entre eux. "À Decazeville, on s’attendait à pire. Le bilan n’a pas été glorieux mais il a été meilleur que ce qu’on pouvait espérer", résume Virginie Aguiar de la Bijouterie Vernhes, également coprésidente de l'association des commerçants Mes Découvertes.

Après avoir encaissé la fermeture de la SAM, la situation des professionnels se stabilise à nouveau, et ce malgré l’inflation. "Dans l’ensemble, on pensait faire une moins bonne année à cause de la conjoncture. Au final, c’est correct."

Début prometteur pour la carte Qualicado

Nouveauté présentée juste avant les fêtes , la carte Qualicado a remplacé les traditionnels chèques-cadeaux en papier. Un travail entrepris, grâce notamment au manager de commerce de la communauté de communes, pour relancer l’association des commerçants. "Les clients peuvent commander la nouvelle carte soit en boutique ou par mail. Au lieu de faire un cadeau dans une seule boutique, ils peuvent ainsi offrir un bon dans de nombreux commerces. La carte est valable 1 an, avec un minimum de 5 €", détaillaient les représentantes de Mes Découvertes à son lancement en décembre. Une nouvelle carte de fidélité à l’association des commerçants sera également présentée en janvier.

"Elle a été appréciée mais on l’a peut-être lancée trop tard. J’ai quand même plusieurs particuliers qui sont venus en acheter. Je pense qu’on est quand même stable par rapport à l’an passé, même sans en faire une grande promotion et bien que certaines entreprises n’aient pas repris de cartes pour leurs salariés cette année", analyse Virginie Aguiar.

"Les animations ont ramené beaucoup de monde"

Un bon début qui est aussi à mettre au crédit de l’affluence générée par le marché de noël, organisé par la mairie, et la parade. "Les animations ont ramené beaucoup de monde dans la ville, mais les personnes viennent en famille et n'achètent pas forcément directement sur place. Mais ils regardent les vitrines et prennent des idées de cadeaux. L’impact des animations sur les commerçants ne se mesure pas que le jour J."

Et pour cette édition, une nouveauté était perceptible en coulisse. La parade était pour la première fois coorganisée avec la nouvelle association Decazeville comité. Créée en juillet dernier par de jeunes decazevillois, elle prend part petit à petit aux événements de la ville, jusque-là initiés par la mairie et l'association des commerçants en l’absence de comité des fêtes.

"Les animations se sont très bien déroulées, ça a été une réussite. Ils ont géré ça d'une main de maître pour une première année. On a financé les animations et eux ont géré leur organisation. Ça nous a soulagés, nous avons beaucoup de boulot dans nos magasins à cette période-là. On espère leur passer la main", se réjouit la commerçante, également conseillère municipale.

"Nous avons eu de bons retours, les enfants étaient contents. Tout s'est bien passé. Il y a eu 100 à 200 personnes lors de la parade, au niveau du marché de noël", explique Owen Simon, président de la jeune association qui ne cache pas son envie de remettre ça en décembre prochain. En attendant, Decazeville comité pourrait être présent au salon du tatouage et prépare déjà les animations de Pâques.