Luc-la-Primaube. Un stage de "gym mini en famille" pour se familiariser avec la gymnastique

Pendant les vacances, la MJC a proposé un moment fort à vivre en famille. Ainsi des parents ou grands-parents ont accompagné leurs enfants ou leurs petits enfants de 3 à 5 ans à un atelier gym mini en famille animé par Marina. Une activité d’éveil dont l’objectif est de contribuer au développement harmonieux de la motricité. Les cours qui veillent à respecter le rythme de l’enfant : un temps d’accueil et de mise en confiance autour du jeu, suivi d’ateliers qui font travailler les capacités motrices, la coordination, et la confiance en soi. Dans le cadre des loisirs en famille, la MJC de Luc-la-Primaube organise une initiation flamenco en famille les dimanches 14 janvier, 25 février et 24 mars de 10 h 15 à 11 h 30 avec Marina Heyraud des clubs danses et gym enfants, salle de gym à Luc. À partir de 5 ans. Inscription obligatoire au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr