Espalion. Une collecte satisfaisante pour clôturer 2023

La dernière collecte de l’année 2023 sur le secteur d’Espalion Saint-Côme, peut être qualifiée de bonne au regard du marasme actuel sur tout le territoire.

En effet, 161 donneurs se sont présentés, soit le meilleur résultat de toute l’année (1 donneur de plus qu’en juin-juillet, les 3 autres collectes de 2023 se situant entre 123 et 147). Avant la date des collectes, l’EFS prévoit un nombre de donneurs éventuels afin d’en assurer l’organisation en matériel et en personnel. Cette fois, l’EFS avait prévu 164 donneurs. Le résultat est donc très satisfaisant mais il faudrait faire encore beaucoup mieux. De nombreux donneurs se sont présentés pour un premier don, chacun en espérant que cet essai les incite à se fidéliser. Ils sont l’avenir de cette grande et belle action qu’est le don de sang. Après le don, ils sont ressortis de la salle heureux et satisfaits d’avoir accompli ce geste tellement important pour les malades et accidentés.

Cette collecte a été effectuée avec le soutien (pour la troisième fois), du Club de la Retraite Sportive d’Espalion. La Présidente Paulette Négrier, le bureau et tous les membres de cette belle association ont mis tout en œuvre afin de motiver aussi leurs familles et leurs amis. Le résultat est bon. À noter que pour chaque soutien de la Retraite sportive, les résultats des collectes ont été très satisfaisants : 178 en 2020, 164 en 2022 et donc 161 en 2023. Il n’est bien évidemment pas question d’oublier tous les donneurs fidèles, toujours présents malgré les difficultés dues aux horaires de travail, aux déplacements… L’EFS et tous les membres de l’ADSBNA les remercient car ils sont la base solide de toutes les collectes.

Une année dans la tendance nationale

Comme partout en France, le nombre de donneurs a très sensiblement baissé ces derniers mois, ce qui entraîne un niveau des réserves de sang toujours très bas et préoccupant. La mobilisation du plus grand nombre est indispensable. Sur le secteur d’Espalion Saint-Côme, en cette année 2023, 717 donneurs se sont présentés alors qu’ils étaient 880 en 2021 et 820 en 2022. Un motif de satisfaction cependant reste : depuis la création de l’ADSBNA, en 2015, sur ce seul secteur, un gain global de 1 629 dons a été enregistré, ce qui correspond à plus de 3 ans de dons avant la création de l’association. Mais il ne faut pas se contenter de ce résultat. C’est maintenant, alors que la situation en réserve de produits sanguins est la plus critique, qu’il faut retrouver une volonté d’assurer à nouveau des collectes avoisinant le nombre de 200. Pour mémoire, l’EFS doit recevoir 10 000 dons de sang par jour, pour subvenir aux besoins des hôpitaux et actuellement nous en sommes loin.

En ce début d’année, l’EFS et l’ADSBNA font un vœu. On vous laisse devenir lequel.

Rendez-vous est donné pour la prochaine collecte prévue les 21 et 22 février.