Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Avec "Le domaine de La Falque", Philippe Méraux emmène sur les traces du Rouergue d’antan

Tout récemment, à la Maison de la presse, de très nombreux lecteurs sont venus à la rencontre de Philippe Méraux, qui leur a présenté

et dédicacé son dernier ouvrage "Le domaine de La Falque",

témoin de l’histoire de Saint-Geniez et du Rouergue.

L’auteur, ancien élève de l’IIC d’Espalion, ancien professeur, auteur, membre de la Société des Sciences, Arts et Lettres de l’Aveyron, partage aujourd’hui sa vie entre le Rouergue et la région parisienne.

Il a en effet passé son enfance dans cette demeure si vieille

et surtout si grande qu’un dicton familial prétendait qu’il y avait là autant de portes et de fenêtres que de jours dans l’année.

C’est ainsi qu’il a pu découvrir et recueillir un stock d’archives qu’une foule de générations depuis 700 ans a parsemé dans des endroits inattendus de cette demeure. Après de nombreuses années de recherche, au travers de cet ouvrage, il relate aujourd’hui autant d’anecdotes qui intéresseront les amateurs de la Grande et de la petite histoire. Autant de savoureux récits qui passionneront toutes celles et tous ceux qui aiment cheminer sur les surprenantes traces du Rouergue d’autrefois.