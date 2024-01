Villefranche-de-Rouergue. Épicurphoto développe ses objectifs pour 2024

La toute jeune association de passionnés de photo montre déjà une activité pour le moins soutenue.

épicurphoto a tenu tout récemment sa toute première assemblée générale. Créée le 14 juin 2023, l’association, dont le siège se situe dans les locaux de Générations 12 suite à un partenariat d’accompagnement photographique, regroupe des passionnés de photographie. Ce fut l’occasion, pour le président Patrick Lagarigue de faire le bilan des activités de l’an passé.

On retiendra ainsi les ateliers photo en présentiel et en visio les mercredis, en alternance, animés par les photographes Jérôme Brunetteau et Vincent Buttgenbach avec la dispense des techniques de base de la photographie ; la mise en pratique sur le terrain, avec l’apprentissage des retouches photo sur lightroom ; la participation en mai 2023 au concours photo organisé par les Thermes de Cransac (l’association a obtenu les 1re et 3e places) ; l’organisation d’un marathon photographique pour les adhérent.es à Rodez en juin 2023 ; la participation de trois membres d’Épicurphoto à l’exposition jazz à la Manufacture en partenariat avec l’Ajar ; l’exposition pour l’inauguration du Jardin des Liens ; un week-end dans les Gorges du Tarn en octobre…

Pour ce qui est des objectifs pour 2024, on pourra évoque la continuité des ateliers en présentiel et visio le mercredi à 20 heures ; la reconduction du partenariat avec Générations12 ; la réalisation d’albums photos annuels ; une journée marathon photographique dans Cahors en mai…

épicurphoto souhaite également aussi participer activement à la dynamique de la vie villefranchoise à travers des reportages évènementiels.

Après l’approbation à l’unanimité de tous les rapports, le bureau a été reconduit. Il est composé de Patrick Lagarigue (président), Corinne Petitout (vice-présidente), Alexia Penel Tudela (secrétaire), Kris Costes et Laurence Iamann (trésorières). C’est autour d’une auberge espagnole que se sont poursuivis les échanges inaugurant une année riche autour du 8e art.

On peut suivre l’actualité de l’association sur la page Facebook épicurphoto.