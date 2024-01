Cassagnes-Bégonhès. L’ADMR contribue à rompre l’isolement

Dans un contexte de vieillissement de la population et de manque de place dans les Ehpad, l’ADMR de Cassagnes-Auriac a dû s’adapter depuis déjà quelque temps pour offrir aux personnes âgées et handicapées la possibilité de rester le plus longtemps possible à leur domicile.

Pour cela, elle s’est appuyée sur une équipe d’aides à domicile régulièrement formées et motivées, tout en privilégiant une qualité relationnelle à laquelle sont très sensibles les bénéficiaires.

Elle a pu compter sur la qualité du travail de sa secrétaire chargée d’organiser les interventions des aides à domicile tout en répondant au plus près aux souhaits et aux demandes de renseignement des bénéficiaires.

Elle s’est enfin appuyée sur ses bénévoles qui ont en charge la gestion de l’association et s’assurent de la permanence de la qualité du lien entre les salariées et les bénéficiaires.

Par ailleurs, la complémentarité avec les infirmières de Casssagnes concourt grandement à l’efficacité de ce maintien à domicile des personnes âgées et handicapées. Mais l’ADMR de Cassagnes-Auriac n’a pas non plus oublié que certains bénéficiaires ont parfois besoin de rompre l’isolement qui peut les toucher : c’est pourquoi elle a proposé gratuitement chaque année en septembre un après-midi théâtral suivi d’un goûter à ses bénéficiaires, à leur famille et amis. Pour ajouter de la convivialité à cet après-midi, elle invite également tous les habitants de Cassagnes. Tout cela, elle va le poursuivre et si nécessaire l’améliorer en 2024 afin de pouvoir encore offrir à ses bénéficiaires et indirectement aux aidants, la qualité de prestations qu’ils attendent dans le contexte actuel.

Et c’est une très bonne année que l’ADMR de Cassagnes-Auriac souhaite à tous ses bénéficiaires, à leur famille ainsi qu’à leurs proches.

Le bureau de l’ADMR de Cassagnes-Auriac est ouvert à Cassagnes, 22 avenue de Lodève, le mardi de 13 h 30 à 17 heures, le mercredi et vendredi de 8 heures à 12 heures.

Le secrétariat, tenu par Marielle Pougenq peut être joint par téléphone 05 65 46 87 59 ou par mail cassagnes@fede12.admr.org