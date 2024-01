VIDEO. Sports d'hiver : Brameloup et Laguiole ouvrent leurs pistes et sortent raquettes et luges pour ce week-end

Grâce aux quelque 20 cm de neige tombée, la station de Brameloup ouvre son domaine, au moins jusqu'à ce week-end. Tout comme Laguiole qui espère ouvrir encore d'autres pistes.

Si l'enneigement ne permet pas de skier en alpin, Brameloup vient d'ouvrir son domaine en accès libre pour profiter des itinéraires raquettes, des pistes de ski de fond et de la piste de luge. En effet, Gonzalo Diaz, responsable de la station et sa fine équipe, se sont démenés pour permettre aux amoureux de la montagne, de prendre un bon bol d'air sur l'Aubrac. Et comme le fait remarquer Gigi à la billetterie : "Le soleil est de la partie aujourd'hui et encore demain samedi, il faut en profiter !"

Quant à ceux qui tiennent absolument à skier en alpin, la station voisine de Laguiole, propose quatre pistes au Bouyssou pour exaucer leurs vœux de début d'année. Et espère en ouvrir "deux ou trois autres" pour ce week-end.