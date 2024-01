Le Monastère. Transition énergétique, sécurité et lien social au menu de la cérémonie des vœux

Après avoir remercié les élus et public présents ayant répondu à l’invitation des vœux municipaux pour 2024, Jacques Montoya, maire du Monastère, a dressé le bilan des actions du conseil municipal, l’année dernière, et présenté quelques-uns des projets.

Au niveau de l’école, les travaux entrepris sont terminés. Après son agrandissement et la rénovation des salles de classe, les élèves occupent désormais un bâtiment confortable et adapté aux exigences d’une école d’aujourd’hui. Les partenaires financiers de ce chantier (État, Région, Département et Rodez agglomération), dont le coût final s’élève à 1,7 million, ont été vivement remerciés.

Transition énergétique

"L’engagement vers une réduction des consommations énergétiques est aujourd’hui non seulement une obligation financière, mais aussi, et peut être avant tout, une obligation morale." Ainsi, la chaudière gaz des vestiaires du club de foot a été remplacée par une pompe à chaleur, la salle polyvalente bénéficie d’un nouvel éclairage LED, la cour de la salle d’animation est en partie couverte par une ombrière photovoltaïque, et le pôle mairie-centre social va être équipé d’une chaudière à granulés. Il faut ajouter à tout cela la poursuite de l’équipement des candélabres en LED et la mise en place de l’extinction de nuit. Toutefois le maire en convient : "Nous avons entendu les habitants qui nous ont fait remonter que cette extinction se produisait trop tôt en été, et nous allons prolonger la période d’allumage d’une heure dès le retour des beaux jours."

Développement "raisonné" de l’urbanisation et lien social

De nouveaux Monastériens intégreront d’ici peu les 11 appartements du collectif de la côte de Rodez. Les évolutions à venir dans les façons d’habiter et les modes de vie confortent la conviction de la nécessité de renforcement du lien social. Outre l’ensemble des animations proposées et renouvelées chaque année par la commune et les associations, la question du devenir de l’abbaye reste posée.

Un appel à projet national va être diffusé, en espérant un retour d’intérêt qui permettra de redonner vie à ce site. L’ouverture espérée à l’automne 2024 de la médiathèque municipale reste égale ment un objectif prioritaire pour en faire un lieu de rencontre intergénérationnel autour d’animations.

Sécurité routière

Concernant la RD 84, qui relie La Mouline à la commune du Monastère, le retard de la réalisation de l’urbanisation du pré du couvent impacte le début des travaux de sécurisation de cette voie. Ceux-ci ne pourront peut-être pas être réalisés sur ce mandat.

Les aménagements de sécurité dans les quartiers vont être renforcés et des radars pédagogiques installés avenue de Millau.

Le chemin de circulation douce qui longe la zone d’activités de Malan va être prolongé jusqu’au Monastère et les sens de circulation sur le haut de la côte de Rodez réorganisés.

La cérémonie s’est clôturée sur un vin d’honneur.