Vœux de Christian Teyssèdre, maire de Rodez : une cérémonie placée sous le signe de l’optimisme

Dans un amphithéâtre presque plein, Christian Teyssèdre et son équipe municipale se sont livrés à l’exercice des vœux.

"Cette année 2024 sera très bonne." Sans nul doute, le maire de Rodez, Christian Teyssèdre, s’est résolument voulu positif au moment de présenter ses vœux à la population ruthénoise hier soir, dans un amphithéâtre bien rempli.

Car après un point d’actualité nationale et internationale plutôt morose, l’édile a voulu mettre en avant la santé de la Ville. "À Rodez, nous n’avons pas du tout la même situation", introduisait-il. Évoquant alors le climat économique, permis par les « forces vives du territoire, les entreprises", mais également "aux belles recettes fiscales" et à "l’absence de dettes" pour la collectivité.

Halles, haras, Paul-Lignon

Alors, le moment est venu de présenter les projets qui rythmeront le Piton en cette année, sur le volet éducatif par l’élue Fabienne Castagnos, par un mot de Nadia Abbou en faveur du conseil municipal des jeunes, puis au niveau des travaux après une longue intervention de Christophe Lauras.

L’occasion d’évoquer de nombreux projets phares de cette mandature et précédemment évoqués dans ces colonnes. Citons par exemple les travaux au haras, la construction des halles ou bien l’évolution de certains quartiers, par une transformation de leur voirie. Sans oublier la livraison du stade Paul-Lignon. Une enceinte notamment occupée par le Rodez Aveyron football (Raf), dont le maire a tenu à vanter le classement actuel en Ligue 2. "Applaudissons et félicitons le président du Raf (Pierre-Olivier Murat), présent parmi nous, pour ce club qui porte haut les couleurs de Rodez !"

Tout un tas d’éléments qui semblent en tout cas rendre fier Christian Teyssèdre. "On a un service public qui fonctionne, et il nous permet d’augmenter le pouvoir d’achat des Ruthénois." Tout en promettant de réaliser l’une de ses promesses de campagne au 1er janvier 2025, avec l’instauration de la gratuité des bus (compétence de l’Agglomération, NDLR), et de "diminuer la taxe foncière". Une annonce sera en tout cas faite "au mois de septembre" a assuré l’édile, sous le regard de son adjoint aux finances Joseph Donore, bien que la hauteur de cette baisse ne soit pas encore connue. Affaire à suivre...