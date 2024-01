Accusé de harcèlement sexuel et moral, l'élu aveyronnais Bruno Leleu "mis en retrait" du Rassemblement national

Julien Sanchez, vice-président du RN et président du groupe politique à la Région Occitanie, l'a annoncé ce samedi alors qu'il tient un meeting à Rodez dans le cadre des prochaines élections européennes.

En visite à Rodez ce samedi pour y tenir un meeting à la salle municipale de Calcomier dans le cadre des prochaines élections européennes, le vice-président du Rassemblement national et président du groupe politique à la Région Occitanie, Julien Sanchez, a annoncé que le conseiller régional aveyronnais, Bruno Leleu, était « mis en retrait temporairement » de ses fonctions. Pour rappel, le Decazevillois est accusé de harcèlement sexuel et moral par une ancienne salariée de son entreprise Iso d‘Oc. Il doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Rodez le 31 janvier prochain, à 9 heures.

« Respectons la présomption d’innocence, comme pour les autres partis »

En attendant, le chef de file du RN à la Région a appelé de ses vœux "que la présomption d'innocence soit autant respectée qu'elle ne l'est pour les personnes mises en cause dans d'autres partis car il y en a beaucoup !". "Les juges aveyronnais se prononceront et nous en tirerons les conséquences. Même si cela sera long car comme on le sait, dans ce genre d'affaires, il y a toujours un appel d'un côté ou de l'autre", a encore réagi le maire de Beaucaire, dans le Gard, se disant "étonné d'avoir appris ces accusations dans la presse, Bruno Leleu est connu comme quelqu'un de très sérieux dans ses fonctions politiques".

Julien Sanchez, ici au centre, entouré de Jean-Philippe Chartier, nouveau responsable départemental RN, et de la conseillère régionale, Marie-Christine Parolin. Centre Presse

En octobre dernier, le Decazevillois avait quitté ses fonctions de responsable départemental du parti, passant la main au Ruthénois Jean-Philippe Chartier. Quelques semaines plus tard, il réagissait dans notre édition aux accusations de harcèlement moral et sexuel dont il fait l'objet : "On est sur une personne qui balance des choses pour détruire et récupérer un billet. […] Étant un personnage public, il est plus facile de tirer sur moi. Ces personnes-là ont une rancune tenace envers moi. Ils veulent me détruire mais ne trouvent pas de failles. La justice tranchera mais je suis hyperconfiant. Tout ça va faire pschitt...", avait-il indiqué.