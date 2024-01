Basket-ball : Rodez en deux temps

D’abord sur la réserve, les Ruthénois ont accéléré en deuxième période face à Montélimar, samedi 13 janvier. Ils ont finalement remporté le duel de la 14e journée de Nationale 3 79-62.

Samedi 13 janvier, à l’Amphithéâtre de Rodez, c’était un match de reprise après la trêve pour les protégés de Matidja Sagadin, troisièmes du classement qui recevaient Montélimar (7e) pour le compte de la 14e journée de Nationale 3. Au match aller, les Aveyronnais, lors de l’entame du championnat, avaient cédé la rencontre sur la fin de match d’un petit point ; aussi, cette fois, le RBA avait à cœur de remettre les pendules à l’heure. Mais il a fallu une mi-temps entière pour que les coéquipiers d’Adam Williams prennent le match à leur compte (79-62) et ce, de belle manière.

Tout s'est joué dans le troisième quart-temps

Le match a débuté sur un faux rythme, Rodez se concentrant sur son travail défensif comme l’avait demandé le coach Matija Sagadin pour contrer la puissance des attaquants de Montélimar. Malgré l’application mise à défendre, si les visiteurs dans le premier quart-temps gardaient la tête au tableau d’affichage, c’est essentiellement dû à la maladresse des Ruthénois qui ont eu beaucoup de mal à régler la mire dans les tentatives de tir de près comme de loin. Dans le deuxième quart-temps, ce manque d’efficacité a été résolu par Mansour Diouf et le capitaine Adam Williams davantage en réussite sur les tirs à trois points, permettant aux siens un score de parité à la pause.

Tout s’est joué dans le troisième quart-temps et la rentrée de Joseph Sharta, énorme défensivement sous le panier et mettant sur orbite un Mansour Diouf retrouvé. Un Diouf finissant ainsi la soirée avec 26 points, meilleur marqueur du match. Les choses devenant alors plus faciles, les sang et or étouffaient leurs adversaires avec un delta de 18 points à la 30e.

Lors du dernier quart-temps, il ne restait plus qu’une équipe sur le parquet, un Rodez virevoltant, se permettant même quelques gestes techniques audacieux. Matija Sagadin, laissant alors transparaître sa satisfaction après coup : "Je craignais un peu cette reprise de début d’année, et ce soir (samedi) Joseph Sharta a été monumental en défense, il nous éclaircit la rencontre en début de deuxième mi-temps. L’autre satisfaction, ce sont les jeunes ! Nourdine Salhi ne faisait que son deuxième match avec nous et il a été performant."

De quoi envisager la suite avec gourmandise, d’autant que la prochaine sortie est prévue chez le dernier de la classe, La Ricamarie dans quinze jours.