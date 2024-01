Decazeville. Le premier conseil municipal de l’année ce mercredi

Le premier conseil municipal de l’année à Decazeville se tiendra ce mercredi 17 janvier à 18 heures. À l’ordre du jour notamment : procédure de rappel à l’ordre : protocole relatif au partenariat entre le parquet de Rodez et la commune de Decazeville. Prise en charge de la remise en état du local au 17, rue Prosper-Laporte, propriété de la famille Rigal. Remboursement de frais par la société ADS Organisation pour la foire-exposition 2023. Gala des seniors : tarifs 2024 et conditions d’acceptation des non-résidents de la commune. Adoption des périmètres délimités pour la protection des monuments historiques de Decazeville. Vente de la parcelle AR 289 sur le plateau supérieur à la SCI MBMS représentée par Mathieu et Marine Savajols. Vente de l’ancienne caserne des pompiers rue Miramont à la SCI RG Immo représentée par M. Eldin et M. Lanvin.