Rodez : la Nuit de la lecture ouvre plusieurs chapitres en ville, voici le programme de la semaine

Du 18 au 21 janvier, la Maison du livre vous invite à fêter la Nuit de la lecture ! Durant quatre jours et au travers de cinq évènements organisés en deux lieux, elle propose une série de rendez-vous dédiés à la lecture, gratuits et ouverts à tout le monde.

Jeudi 18 janvier, de 18 h 30 à 19 h 30, les lycéens lisent…

Élèves en seconde au lycée Foch de Rodez, ils se préparent depuis deux mois avec leurs professeurs de français et l’intervenante Eléonore Echène à lire en public des textes contemporains, proches de leurs intérêts. Vous pourrez ainsi écouter une sélection de lectures chorales ou de lectures individuelles sur le thème du corps.

Au collège Fabre, c’est un fabulathlon qui sera organisé. Deux classes de sixièmes sont dans un projet de production d’un album de contes sur le thème des métamorphoses et du rapport animalité et humanité. L’illustratrice jeunesse Gaïa Wisnewski est intervenue en amont pour des ateliers d’illustration. La conteuse Marie-Eve Thiry interviendra en spectacle sur quatre récits contés et mènera un travail autour de la lecture à haute voix (avec le CDI du collège Fabre).

Vendredi 19 janvier à 19 h 30 : pulsations…

Laetitia Cador propose une déambulation littéraire, baptisée Pulsations, au sein de la librairie la Maison du livre. L’occasion de partager un moment intense lors de ce spectacle inédit. Inscription obligatoire au 05 65 73 36 15. Nombre de places limité à 30 personnes.

…Spéciale Jean-hanri Fabre aux Archives

"Jean-Henri Fabre, le savant poète", textes dits par Patrick Jan-George, à l’auditorium du Centre culturel départemental à 18 h 30 (entrée libre). D’une durée de 50 minutes, la lecture-spectacle explore, en s’y promenant avec gourmandise et délicatesse, les écrits scientifiques, poétiques, pédagogiques ou autobiographiques d’un chercheur humaniste, auteur d’une centaine d’ouvrages.

Samedi 20 janvier à 9 h : petit-déjeuner littéraire

La Maison du livre propose de découvrir les coups de cœur des lecteurs de Livre ensemble en partageant un petit-déjeuner avec les libraires.

Samedi 20 janvier à 11 h, 14 h 30 et 16 h 30 : des lectures au Family

Les libraires du rayon jeunesse de la Maison du livre proposent trois moments de lectures autour d’albums pour enfants. En famille, il sera possible de partager de belles histoires à 11 h, à 14 h 30 ou à 16 h 30, dans la librairie jeunesse

Samedi 20 et dimanche 21 janvier à 17 h : "Dits de la Pierre" au musée Fenaille

Bernard Fournier, auteur d’origine aveyronnaise, lira des extraits de son recueil "Dits de la Pierre". Ce recueil est "un essai d’épopée poétique, imaginé à partir des statues-menhirs". Entrée libre et gratuite.