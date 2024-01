Rugby : Decazeville éclatant

Tim Bowker, entraîneur de Decazeville

On demande beaucoup d’efforts aux joueurs qui donnent énormément sur le terrain. On veut produire du jeu, on est dangereux quand on le fait. Cela demande beaucoup d’efforts sans ballon. C’est surtout pour cela que ça fonctionne. Les joueurs l’ont compris et, depuis un moment, on est bien ; mais il faut encore s’améliorer sur la durée car en fin de partie, cela a été dur.

Romain Verdié, trois-quart aile de Decazeville

On se régale dans ce genre de partie surtout quand les avants répondent au combat. On prend du plaisir, tout ce qu’on fait à l’entraînement ou en match, c’est assez propre et surtout nous sommes de plus en plus disciplinés, cela prouve qu’il y a de la rigueur et que cela fonctionne.