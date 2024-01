Bozouls. Un stage de théâtre organisé pour les enfants et les adolescents

Cette nouvelle association Art Valytude qui a vu le jour à l’automne 2023 est animée et dirigée par Valérie Binesse, professeur de théâtre qui propose une approche unique centrée sur le développement personnel, sur l’écoute et la maîtrise de soi.

Elle organise un stage de théâtre pendant les vacances de février à l’espace Denys-Puech au tarif de 50 € pour les deux jours les 12 et 13 février : adolescents 14-7 ans de 9 h à 11 heures ; pour les enfants de 7 à 13 ans de 14 h à 17 h et pour les plus petits 4 à 6 ans de 16 h à18 h. Renseignements et inscriptions au 06 37 36 91 35 ou par mail à l’adresse artvalytude@gmail.com