Athlétisme : Villefranche-de-Rouergue a sacré les champions d’Aveyron de cross-country

Dimanche 14 janvier, le domaine de Laurière a vu 18 coureuses et coureurs, licenciés dans les différents clubs du département, remporter un des titres mis en jeu.

Le domaine de Laurière, tout près de Villefranche-de-Rouergue s’est révélé un bon juge de paix pour les coureurs de cross-country, dimanche 14 janvier, à l’occasion du championnat départemental. Une compétition mitigée sur le plan de la participation, par rapport aux années précédentes. Et pourtant le club local, l’ACVR (Athletic club de Villefranche-de-Rouergue) avec toute son équipe de dirigeants, avait mis les bouchées doubles pour réussir cette organisation, qui a joué bien des tours à certains concurrents qui ont évolué sur des parcours techniques, exigeants et offert quelques surprises.

Dans les courses des as, disputées en fin de journée, la néo-Ruthénoise Julie Coulange s’est imposée avec facilité, devançant la Millavoise Céline Debaene et la sang et or, Axelle Bernat. Elles ont toutes les trois été sacrées championnes départementales dans leur catégorie, respectivement en espoir, master et senior.

Du côté des hommes, c’est l’Aveyronnais devenu Savoyard Samy Verien qui s’est imposé au scratch devant Loan Arguel du Luc-Primaube athlétisme et les Ruthénois Lucas Gaquière, Nicolas Fernandez, Fabien Vidal, le Millavois Laurent Debaene et le Saint-Affricain Mathias Hervas. Les titres de champions sont revenus à Loan Arguel en senior et Fabien Vidal en master et Jules Savignac (ACVR) en espoir.

Un duel de présidents sur le cross court

Le cross court masculin a été un duel de présidents pour le titre entre celui du comité départemental et membre du club de Luc-Primaube, Nicolas Vacquier, qui a devancé le nouveau dirigeant de l’ACVR, Pierre Gilain. Chez les femmes, Maud Cavalié (LPA) a conservé son titre.

Et la journée a également sacré les champions départementaux chez les jeunes : en junior Léonie Trouche de LPA et Yonis Dunet d’Athlé Vallon ; en cadet Agnès Teixeira de Rodez et Oscar Cransac-Chayriguès de Rodez ; en minime Emy Dunet d’Athlé Vallon et Clément Sahnoun de Saint-Affrique ; en benjamin Manon Deleris de Rodez et Paul Pasquier de l’ACVR ; en poussin Faustine Kebli-Oudart de l’ACVR et Estéban Cérès de LPA.