Automobile : l'Aveyron profite du rallye du Rouergue

Le rallye du Rouergue, événement incontournable en Aveyron chaque été, attire des passionnés d’automobile des quatre coins de l’Hexagone. La Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) s’est penchée sur le sujet et a mesuré l’impact économique et touristique de l’édition 2023.

46

L’été dernier, environ 20 000 spectateurs uniques étaient au rendez-vous du rallye du Rouergue, d’après le comité d’organisation. Parmi eux, 46 %, soit 9 200 personnes, auraient débarqué en provenance de l’extérieur du département pour l’occasion. Et si à peine plus d’un quart de ces touristes a découvert l’événement en 2023, l’immense majorité a l’habitude de venir depuis plusieurs années, certains même depuis plus de cinq fois (44 %).

22 000

Entre le public, les participants à la course et l’organisation, les hôtels, gîtes, campings et locations meublées du département ont été pris d’assaut. Au total, ce sont environ 22 000 nuitées qui ont été réservées en Aveyron à l’occasion du rallye du Rouergue l’été passé, dont une majorité dans les alentours de Rodez.

1 630 800

Avec plus de 20 000 personnes mobilisées sur les trois jours de l’événement, le Rouergue a eu un fort impact économique sur le département. En effet, d’après l’étude de la CCI, les "retombées directes" en Aveyron sont estimées à 1 630 800 €. Ce chiffre représentant les dépenses des bénévoles, des concurrents et des spectateurs en matière d’hébergement, de restauration et d’achats divers dans le département. Le public représente, sans surprise, la plus grosse part de ces retombées avec, à lui seul, 1 160 000 €.

49 028

Pour l’organisation de la manifestation, l’édition 2023 a aussi été prolifique sur le plan financier, puisqu’il a retiré un bénéfice de 49 028 €. Dans le détail, l’ASA Rouergue du président Jean-Claude Bessaou a dépensé 304 927 € (moyens humains, achats, services extérieurs etc.), tandis qu’elle a enregistré 353 955 € de recettes (subventions, mécénats, sponsors, buvettes, stands etc.).

A lire aussi : Rallye du Rouergue : Eric Camilli en patron