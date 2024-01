Aveyron : la maison France services est opérationnelle à Espalion

Depuis la fin du mois de décembre, les habitants d’Espalion bénéficient d’un nouveau service au sein de la mairie.

L’installation de la 32e entité France services en Aveyron est portée par la municipalité d’Espalion. L’obtention du label France services pour cette nouvelle structure s’inscrit dans une vision globale visant à établir une connexion étroite entre le service public et les usagers, les accompagnant de manière personnalisée dans leurs démarches administratives quotidiennes.

Le tout est assuré par deux chargées de mission dédiées, Annie et Patricia, qui se révèlent compétentes pour répondre aux questions et accompagner les usagers dans leurs démarches administratives quotidiennes. Face à des situations plus complexes, Annie et Patricia collaborent étroitement avec un correspondant au sein des réseaux partenaires.

Large éventail de services administratifs

Au sein de cette entité, les usagers ont désormais la possibilité d’effectuer diverses démarches administratives auprès de 11 partenaires nationaux. Cette diversité de services inclut divers domaines, tels que la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité́ Sociale Agricole, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé́au Travail (Carsat), La Poste, la Direction départementale des finances publiques, le conseil départemental pour l’accès au droit, le Point justice du ministère de la Justice, France Travail (Pôle emploi), la CPAM, le chèque énergie, ainsi que l’Agence nationale de l’aménagement et de l’habitat (Anah) avec MaPrimeRénov’destinée aux propriétaires engagés dans des travaux de rénovation énergétique, et MaPrimeAdapt’un dispositif d’adaptation du logement à la perte d’autonomie et au handicap.

De plus, l’espace France numérique, incarné par Jérémy, complète cette offre en assurant un accompagnement au numérique. Cet espace vise à favoriser l’apprentissage et à développer les usages du numérique, incluant la création d’une adresse e-mail et la possibilité d’imprimer ou de scanner des pièces nécessaires à la constitution de dossiers administratifs.

La maison France services à Espalion offre des horaires pratiques, ouverte du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, ainsi que le vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Pour obtenir plus d’informations ou pour les contacter, téléphoner au 05 65 51 10 30 ou envoyer un e-mail à l’adresse espalion@france-services.gouv.fr. Si vous envisagez de constituer un dossier administratif, il est recommandé de prendre un rendez-vous.

Cette initiative marque une nouvelle ère dans la facilitation des démarches administratives et veut renforcer la connexion entre les services publics et les administrés.