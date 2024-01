Luc-la-Primaube. Belle réussite du plateau futsal U13

Les équipes U13 1 et 2 de Luc-Primaube Football Club ont reçu dimanche dernier, salle Citadelle de l’Espace Antoine de St-Exupéry de La Primaube leurs homologues du Monastère, Onet-le-Château 1 et 2, Espalion 1 et 2, pour disputer le championnat futsal suivant un planning établi par Louis Sola, responsable de l’école de foot. Tous ces jeunes footballeurs s’en sont donné à cœur joie et se sont éclatés sous l’œil et les conseils de leurs éducateurs respectifs. Les spectateurs ont assisté à des rencontres d’un bon niveau technique avec beaucoup de buts. À l’issue de ces plateaux le 11 février, un classement sera établi, et les équipes de niveau 1 qualifiées disputeront la finale départementale le 25 février à l’Amphithéâtre à Rodez et les équipes de niveau 2 à Sévérac-le-Château.