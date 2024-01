La majorité des Français estime que le niveau d’orthographe n’est plus ce qu’il était

(ETX Daily Up) - Certains l’ont en horreur tandis que d’autres y attachent une grande importance. L’orthographe est un sujet qui cristallise de nombreuses tensions, à l’heure où de plusieurs rapports s’alarment d’une baisse du niveau des élèves de l’Hexagone. Un nouveau sondage OpinionWay-Ufipa révèle que l’écrasante majorité des Français s’inquiète de ce phénomène.

Dans le détail, 80% des Français interrogés pour les besoins de cette enquête* estiment que le niveau en orthographe s’est dégradé au cours des dernières années. Ce sentiment négatif semble s’amplifier puisqu’ils n’étaient que 78% à être de cet avis en 2021. Il est intéressant de noter que certaines catégories socio-démographiques ont plus tendance que d’autres à penser que les Français écrivent moins bien qu’auparavant. Ainsi, 95% des personnes âgées de 65 ans et plus se lamentent de cette baisse de niveau, tout comme 83% des habitants de l’Hexagone n’ayant pas d’enfants de moins de 18 ans au sein de leur foyer. À l’inverse, les jeunes générations paraissent moins alarmistes que leurs aînés. Mais leur optimisme reste mesuré : seuls 18% des moins de 35 ans jugent que le niveau d’orthographe des Français s’est amélioré ces dernières années. Cet avis est partagé par 10% des Français issus des catégories socioprofessionnelles dites supérieures (les fameux CSP+) et 11% des parents d’enfants mineurs.

Les Français pensent que cette baisse du niveau d’orthographe moyen est due à plusieurs facteurs, dont la fréquence de lecture en berne (63%) et l’utilisation du langage SMS (61%). La baisse de l’apprentissage de l’écriture manuscrite (45%) est aussi souvent évoquée, au même titre que le recours fréquent aux correcteurs d’orthographe (44%). Les mille et une vertus de l'écriture manuscrite

Étonnamment, les jeunes sont davantage enclins à trouver la source de ce déclin dans le numérique. Pour preuve, 57% des moins de 35 ans associent la baisse du niveau d’orthographe aux correcteurs des ordinateurs et des téléphones. Un quart d’entre eux croit que l’intelligence artificielle alimente ce phénomène, contre 17% de l’ensemble de la population française. Les Français les plus âgés jettent, eux, principalement la pierre au langage SMS (70%) et au moindre goût de leurs compatriotes pour la lecture (69%). Malgré ces désaccords générationnels, un Français sur deux s’accorde à dire que le niveau de l’enseignement a une incidence sur la maîtrise de l’orthographe. Ce facteur est directement lié à la pratique de l’écriture "à la main". En effet, 90% des sondés jugent que le déclin de l’expression manuscrite joue un rôle important dans la baisse du niveau des élèves. Car les Français prêtent de nombreuses vertus à l’écriture manuscrite. Ils estiment qu’elle stimule la réflexion et la créativité, tout en favorisant l’apprentissage et la mémorisation. La haute opinion qu’ont les habitants de l’Hexagone vis-à-vis du fait d’écrire à la main trouve sa justification dans la nostalgie de l’ère prénumérique. Quelque 72% de ceux interrogés n’aiment pas se sentir dépendants de la technologie, notamment lorsqu’il s’agit de l’orthographe.

*Ce sondage OpinionWay-Ufipa a été réalisé les 3 et 4 janvier auprès d’un échantillon de 1005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, en amont de la Journée Mondiale de l’écriture (23 janvier).