Saint-Christophe-Vallon. La "Ronde de Saint-Vincent" prend son élan à Nauviale

Depuis plusieurs siècles, professionnels du vin et de la vigne et amateurs de vin se retrouvent le 22 janvier pour fêter Saint-Vincent, patron des vignerons. Cette tradition festive qui perdure dans de nombreuses régions viticoles, n’avait pas franchi les frontières de l’appellation AOP Marcillac avant que L’Eschansonnerie de Saint-Bourrou ne prenne l’initiative de l’implanter sur notre territoire. "Désormais, en procession chaque année, l’Eschansonnerie et les vignerons conduiront leur statue de Saint-Vincent, de villages en villages, en partenariat avec les édiles et les associations du patrimoine local" indique Patrice Lemoux, le grand maître de l’Eschansonnerie.

Après "un essai" très fructueux l’année dernière à Cassagnes Comtaux, c’est Nauviale qui accueillera ce samedi 20 janvier cette fête tournante qui a pris le nom de "Ronde de Saint-Vincent". Après l’accueil, prévu à partir de 9 heures à la salle des fêtes, le programme débutera par une visite du patrimoine de la commune sous la conduite de l’association Les Amis de Beaucaire représentée par son président Pierre Rols. À 10 h 45, les confréries présentes défileront dans le village et se retrouveront à l’église où le frère Foucaud, curé de la paroisse Saint-Vincent bénira la nouvelle statue de Saint-Vincent de Saragosse réalisée par le sculpteur conquois Jean-Pierre Caen.

À 11 h 45, retour en procession à la salle des fêtes pour la tenue du 99e chapitre public et solennel de l’Eschansonnerie Saint Bourrou, au cours duquel deux nouveaux membres locaux seront intronisés. Suivra le pot de l’amitié animé par l’Harmonie de Marcillac et offert par la mairie de Nauviale et les vignerons de l’AOP. La journée pourra se prolonger avec le partage du repas proposé par Denis Delagnes du Domaine Les Planes (sur réservation dans la limite des places disponibles : www.stbourrou.fr).

Saint-Vincent de Saragosse était un diacre espagnol mort en martyr en martyr à Valence lors de la persécution de Dioclétien au début du IVe siècle. Sa statue, commandée par l’Eschansonnerie de Saint-Bourrou, réalisée en bois d’if par Jean-Pierre Caen a été financée par le crédit agricole Nord Midi Pyrénées, le syndicat des vignerons et les vignerons de l’appellation, le conseil départemental de l’Aveyron.