Arvieu. Les aînés réunis pour la galette

Invités par la municipalité et par la commission sociale présidée par Hélène Bounhol, les aînés d’Arvieu ont pu participer à un après-midi de jeux de société qui s’est prolongé par la dégustation de la galette des rois.

Ce fut l’occasion pour le maire de la commune de rappeler les actions et services mis en place en faveur des aînés par la municipalité et souvent en collaboration avec les associations et organismes dédiés. Il a également informé ceux qui n’auraient pas encore fréquenté la salle des Cordonniers (maison Marty) qu’à la demande du club "La Céorette", la municipalité a fait recouvrir le sol par un revêtement plus chaud pour le confort de tous les utilisateurs.

Après ce rapide discours, les élus Guy Lacan et Marie-Paule Blanchys ont servi eux-mêmes leurs convives. Les aînés ont répondu nombreux à cette invitation et sont repartis contents de cette première manifestation de l’année.