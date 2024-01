Espalion. Près de 40 mutations pour les clubs du Nord-Aveyron

La période des chaises musicales a débuté. Les six clubs du territoire sont plus ou moins concernés.

Chaque année, des joueurs changent de club, et de nouvelles équipes se forment. Au 11 janvier, ces mouvements concernaient 313 joueurs en Aveyron, dont une bonne quarantaine de licenciés, hommes et femmes, dans six clubs du Nord-Aveyron.

Espalion

Dix-sept départs. Le plus marquant incontestablement est celui de Nicolas Salerno qui rejoint Salles-Courbatiès où il fera équipe avec Éric Archimbeaud et Diégo Diaz. Maxime Vanel, non licencié en 2023 revient à son ancien club Creissels. Patrick Gal mute à Laissac, de même que 5 féminines : Nathalie Hilaire, Nicole Veurières, Marie-Pierre Jara, Monique Issaly, Cécile Pons.

Autres départs : Andrée Bès, Alexandre Kos (Sainte-Geneviève), Emmanuel Moreira (Bozouls), Pierre Guiral, Joël Fouquet, Michel Girardin, Jean-Claude Viguier, Philippe Roux, Jacques Cayla, André Routaboul (Saint-Côme-d’Olt). Cinq arrivées : Laurent Petit (Vailhourles), le père de Nathan Petit, Alexis Trouillet (Firmi), Fabien Tourteau (Creuse), Manuel Goncalves (Nuces), Philippe Bru (Saint-Mayme).

Sainte-Geneviève

Quatre départs : Bryan Manaud (Corrèze), Christian Calmel (Cantal), Alexandre Restellini, Guillaume Restellini (Hors comité). Trois arrivées : Serge Veyre (P. Carladez), Alexandre Kos, Andrée Bès (Espalion). Bozouls

Un départ : François Escrich (La Primaube), remplacé à la présidence par Michel Gantou et Patrick Marty.

Deux arrivées : Yvan Cros (Costes-Rouges), et Emmanuel Moreira (Espalion).

Saint-Côme-d’Olt

Un départ : Nicolas Matthieu (Gard). Sept arrivées : Pierre Guiral, Joël Fouquet, Michel Girardin, Jean-Claude viguier, Philippe Roux, Jacques Cayla, André Routaboul (Espalion).

Le Nayrac

Deux départs : Didier Malbrunot, Muriel Pelou (Olemps).

P. Carladez

Trois départs : Serge Veyre (Sainte-Geneviève), Flavie Tuphe (Cantal), Renaud Denoyelle (Rhône). 3 arrivées : Maëva Michel, Melinda Frances, Pascal Roger (Haute-Garonne).

Sachant bien évidemment que d’autres mutations peuvent encore intervenir en cours de saison.