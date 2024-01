La Fouillade. Réhabilitation énergétique pour les logements de la Brunarie

Depuis quelques semaines, un chantier s’organise autour des vingt logements que compte la résidence de la Brunarie. L’objectif d’Aveyron Habitat est de mener à terme d’importants travaux de réhabilitation énergétique et de modernisation.

Ainsi, l’entité en charge des logements sociaux a investi quelque 640 000 euros afin de rénover cet ensemble immobilier situé sur la commune de La Fouillade.

Des travaux au long cours portant sur le remplacement de la chaudière collective au fioul par une chaudière collective au bois. Il a aussi été acté la rénovation de l’isolation thermique par l’extérieur, ainsi que le remplacement des menuiseries extérieures pour les parties communes, sans oublier la sécurisation des entrées d’immeubles avec la mise en place d’interphones. L’équipe d’Aveyron Habitat insiste sur son engagement à faire travailler des entreprises locales que ce soit sur chantier comme sur bien d’autres. En tout six entreprises du département de l’Aveyron et deux venues du Lot voisin qui ont œuvré afin d’améliorer l’impact énergétique, pour réduire de fait la consommation d’énergie et accentuer le confort des locataires.

Un plan pour l’éclairage public

Dans un autre ordre d’idée, mais avec toujours la réduction de la facture énergétique, la commune de La Fouillade a impulsé un plan d’éclairage public dit "vertueux" sur cinq ans. Intégré au Fonds vert d’État, le projet municipal sera donc subventionné à hauteur de 80 %.

L’objectif est de changer les installations consommant le plus d’énergie en le remplaçant par des équipements bien moins énergivores tels que les leds.