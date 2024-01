Coubisou. Un beau moment de fraternité et de convivialité à la Maison de la Paix

Une sympathique manifestation a été organisée lors de la première semaine de l’année à la Maison de la Paix d’Estaing, avec plusieurs temps forts.

Tout d’abord, l’association Concorde et Paix Estaing avait invité amis et personnalités à célébrer l’arrivée dans le village, il y a vingt ans, d’un couple originaire des Pays Bas et d’Allemagne. Séduits par les paysages des gorges du Lot entre Entraygues et Estaing, ils sont venus chaque été. Puis, en 2021, ils s’y sont installés définitivement et Petra-Christine Keppler a créé – avec le soutien de son époux Jos – la Maison de la Paix au cœur du village. Depuis, l’association Concorde et Paix Estaing propose régulièrement des expositions artistiques et des événements liés à la Paix. Cet hiver, Pierre-Marie Corbel, artiste peintre établi à Entraygues, a exposé ses tableaux durant plusieurs semaines. Le décrochage de l’exposition, consacrée à ses œuvres de la série "Aplats", a eu lieu ce même jour.

Avant la fermeture de la Maison de la Paix pour travaux, Petra et Jos avaient convié les amis de la Paix à fêter le Nouvel An en dégustant une spécialité typique de Hollande, les oliebollen, un beignet aux raisins et aux pommes, en présence de Nathalie Couseran, maire de la cité, de membres du conseil municipal et de nombreux amis. Depuis ce 6 janvier, la galerie d’art a baissé ses rideaux pour cause de travaux et une nouvelle exposition sera proposée dès les vacances de Pâques.