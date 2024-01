Flavin. Une zone économique en projet

En ouverture de la traditionnelle cérémonie des vœux à la population, le maire Hervé Costes a d’abord tenu à adresser ses remerciements à "tous ceux qui s’investissent pour Flavin" : l’ensemble des administrations partenaires, les collectivités, les enseignants, le personnel de la minicrèche et de l’accueil de Loisirs, les professionnels de santé, le monde associatif, toutes les forces vives de la commune, l’ensemble du personnel municipal "pour son implication de tous les jours", mais également les élus locaux.

Au-delà de formuler des vœux de bonne année, Hervé Costes a fait le bilan de l’année écoulée et préciser les engagements du conseil municipal pour l’année 2024 qui débute. 2023 a vu la réalisation d’un plateau multisport, le début des travaux de la nouvelle mairie, dont la livraison est prévue pour le deuxième semestre 2024, les débuts des travaux de l’immeuble qui accueillera la maison de santé dont la livraison est prévue pour 2025. En 2024, sont notamment prévus la mise en place de l’adressage, l’arrivée de la fibre, le lancement des études et la réalisation de la zone économique, ainsi qu’un projet d’urbanisme, avec comme but l’embellissement de la traversée du village. L’objectif pour l’équipe municipale est que "toutes ces réalisations en cours ou en projet améliorent le quotidien de tous, apportent satisfactions et surtout conforte le bien vivre à Flavin".

Un vin d’honneur a clôturé comme il se doit cette rencontre de début d’année.