Rignac. Beau week-end pour les basketteurs

Coup double pour les seniors garçons. Vainqueurs vendredi soir 51 à 45 de Bassin dans le cadre du calendrier normal, ils ont battu dimanche après-midi Olemps 51 à 45 en match en retard. Quand on ne concrétise pas des actions bien construites ou quand on a autant de déchets dans les lancers-francs, il est difficile de s’imposer. C’est ce qui est arrivé à l’équipe I des seniors filles qui recevaient Caussade. Et comme les Tarn-et-Garonnaises plus grandes s’imposaient régulièrement sous les panneaux, les Rignacoises ont cédé 46 à 59 alors que l’écart n’était que de 5 points à la pause. Autres résultats. Montauban – U18F : 46 à 35 ; U13F – Bassin : 40 à 69 ; Sérènes – U13F : 30 à 52 ; Naucelle – U11F : 0 à 44.