Cyclone Belal à La Réunion : l'alerte rouge levée, "mais il reste des dangers", prévient la préfecture

L'alerte rouge qui touche l'île de La Réunion en marge du cyclone Belal va être levée à 12 heures, ce mardi 16 janvier 2024. Mais la préfecture prévient : "il reste des dangers".

En cette mi-janvier, La Réunion doit faire face à un cyclone Belal virulent. Passée en alerte violette dans la nuit du 14 au 15 janvier, l'île a rebasculé vers le rouge. Un niveau qui va, lui aussi, s'éclipser ce mardi 16. L'île Maurice a également été touchée.

Dès 12 heures

La préfecture l'a annoncé, dans la matinée du mardi 16 janvier 2024 : la levée de l'alerte rouge sera effective dès 12 heures, avec une "phase de sauvegarde". Les services de l'Etat appellent ainsi les habitants à se "renseigner sur l'état des routes", et conseillent le télétravail dans le cadre de la "reprise de la vie économique".

#Belal | Levée de l'alerte rouge \ud83d\udd34ce mardi 12h > Phase de sauvegarde

\ud83d\ude97 Renseignez-vous sur l'état des routes

\ud83d\udcbb Reprise de la vie économique, mais télétravail conseillé

\ud83c\udf92Réouverture des écoles lundi

\u26a0 Sentiers de randonnée interdits d'accès

\u2139 https://t.co/MNOUuz7dG2 pic.twitter.com/KgHVz4Qmca — Préfet de La Réunion (@Prefet974) January 16, 2024

À 255 km de la Réunion, amélioration ce mardi...

Dans un point de situation, la préfecture indique que le cyclone "est désormais à plus de 255 km au Sud-Est de La Réunion. Il ne représente plus une menace pour notre territoire". Pour ce mardi 16 janvier 2024, "les conditions météorologiques s’améliorent, même s’il faut garder une certaine prudence, avec des rafales de vent possibles jusqu’à 80 km/h dans les Hauts et 70 km/h sur le littoral".

"Il reste des dangers"

La menace cyclonique est écartée, certes : mais le préfet insiste tout de même : "il reste des dangers". Il prévient, en effet, que les sentiers de randonnée sont interdits d'accès, et donne d'autres consignes de prudence :

Consolidez et réparez ce qui peut l’être, sans prendre de risque ;

Restez éloignés des points bas, des cours d’eau et des pentes abruptes ;

Dégagez les alentours de votre habitation et déblayez les abords prudemment ;

Ne pas toucher les fils électriques et téléphoniques rompus et tombés à terre ;

Assistez les voisins et prévenir les secours en cas de besoin.

Ne pas s’aventurer sur les radiers submergés, ni dans les ravines et les lits des rivières en crue.

Ne pas gêner le travail des équipes d'intervention et de secours et ne pas encombrer les voies de circulation.

Réouverture des écoles le 22 janvier

La réouverture des établissements scolaires a été fixée, "avec un objectif à lundi 22 janvier", ajoute la préfecture. "Un état des lieux de l’ensemble des sites est en cours par le rectorat de l’académie de La Réunion, en lien avec les collectivités."

L'île Maurice en alerte maximale

Déclenchée lundi, l'alerte 4 est maintenue jusqu'à mercredi, 10 heures du matin, sur l'île Maurice, selon La Première. Des rafales jusqu'à 124 km/h ont été relevées, alors que nos confrères parlent de "paysages idylliques" transformés "en champs de bataille".