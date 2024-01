Cyclone Belal : population et secours confinés, vents à plus de 250 km/h, la Réunion "dans le dur" ce lundi

Le cyclone Belal s’est intensifié dans la nuit du dimanche 14 à ce lundi 15 janvier et s’approche de l’île, où les conditions ont commencé à se dégrader. À 6 h (heure locale, 3 h en métropole), le préfet du département a déclenché l’alerte violette cyclonique, soit le plus haut niveau, synonyme de "danger imminent".

L’œil du cyclone Belal doit toucher l’île de la Réunion, ce lundi 15 janvier, en alerte maximale et dont la population de quelque 870 000 est confinée alors que les autorités s’attendent à des rafales de vent de 250 km/h et des rivières en crue.

"Nous allons entrer dans le dur"

#BELAL ? Passage prévu en Alerte violette à partir de 6h du matin!

Danger imminent !

• Restez confiné et tenez-vous informé !

• Ne sortez en aucun cas !

• Restez calme et à l’écoute des bulletins météorologiques et des consignes officielles

? https://t.co/Hfdn5LKLNU pic.twitter.com/6BwRtfDVIh — Préfet de La Réunion (@Prefet974) January 14, 2024

"Nous allons entrer dans le dur […], dans la phase la plus active et potentiellement la plus dangereuse de cet épisode cyclonique. C’est maintenant que les choses difficiles commencent", a prévenu le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, lors d’une visioconférence de presse relatent nos confrères de Ouest France.

Le Figaro souligne qu'en évoquant le débordement de certains cours d’eau à prévoir ce lundi 15 janvier, le préfet a évoqué "des seuils qui ont des références à 30 ans ou à 100 ans". "Cela signifie qu'on va avoir un événement majeur", a insisté Jérôme Filippin, relaie le quotidien national.

Des vents à plus de 250 km/h attendus

Selon Météo-France, les vents pourraient dépasser les 200 km/h sur le littoral et plus de 250 km/h dans les hauteurs de l’île, et des vagues de huit mètres en moyenne sont attendues, avec des vagues maximales de 12 à 15 mètres. "Belal ne devrait toutefois pas atteindre le stade de cyclone tropical intense", selon les services de météorologie.

Services de secours et de sécurité confinés aussi

Le confinement strict des 870 000 habitants a été étendu aux services de secours et de sécurité, qui ne pourront plus circuler et ce jusqu’à nouvel ordre. En outre, l’ensemble du littoral a été placé en vigilance rouge pour les vagues et le risque de submersion.

"Soyez prudents", invite Emmanuel Macron

"Soyez prudents, restez chez vous. L'État est mobilisé à vos côtés", a écrit le président Emmanuel Macron dans un message posté sur X dimanche.