Cyclone Belal : que va-t-il se passer si La Réunion passe de l'alerte rouge à l'alerte violette ?

Des rafales à 250 km/h et des vagues pouvant atteindre 15 mètres de haut sont à craindre jusqu'à lundi, l'île de La Réunion se prépare au pire.

La Réunion a été placée en alerte rouge par le préfet à cause de l'arrivée imminente d'un cyclone de grande intensité, Belal, qui devrait toucher l'île à partir de 20 heures, heures locales (17h00 CET), ce dimanche 14 janvier 2024.

Jérôme Filippini, préfet de la Réunion, a ajouté sur BFMTV que le confinement qui entrera en vigueur dimanche soir pourrait durer jusqu'à mardi matin. "D'ores et déjà nous sommes sous l'influence de ce cyclone qui s'approche, avec de très fortes pluies dans certains endroits, des houles (...) très impressionnantes sur la côte et tout un tas de données qui justifient les mesures d'urgence que nous prenons", a-t-il déclaré.

\ud83c\udf00 Le cyclone Belal fonce droit sur l'Île de la Réunion. Les dernières prévisions sont alarmantes. Météo France évoque des rafales de 200 km/h sur les points bas de l'île et 250 km/h sur les hauteurs habitées ! \ud83d\udd34 (\u00a9 meteociel) pic.twitter.com/33FrocTgPR — Météo Express (@MeteoExpress) January 14, 2024

Quelle différence entre l'alerte rouge et violette ?

Il n'a pas exclu un passage en alerte violette, le cran supérieur à l'alerte rouge. "La différence avec l'alerte rouge, c'est que non seulement l'ensemble de la population reste confinée, mais en plus je l'interdis aux équipes de secours, d'assistance et aux services techniques qui pourraient intervenir. Je leur interdis de sortir car il pourrait y avoir un danger immédiat pour eux-mêmes. Il faut préserver toutes les vies, y compris celles de ceux qui portent secours", a déclaré le préfet Jérôme Filippini.

"Dans ce cas-là, ce n'est plus seulement 850 000 habitants qui sont confinés, mais les 873 000 habitants de La Réunion qui se trouvent obligés d'attendre que l'impact du cyclone soit passé".

#BELAL \ud83d\udd34 Alerte rouge cyclonique à partir de 20h, confinement intégral

\ud83d\udc49 Le préfet appelle l’ensemble de la population à se préparer :

•Vérifier stocks et réserves

•Se mettre à l’abri

•Ne sortir qu’en cas de nécessité

Plus d'infos :

\u2139 https://t.co/qeoAHMSiUe pic.twitter.com/hDYvPZk2Jb — Préfet de La Réunion (@Prefet974) January 14, 2024

À noter qu'une alerte violette est toujours suivie d'une alerte rouge, durant laquelle il reste interdit de sortir le temps que les secours mènent des opérations de reconnaissance du réseau routier.

Vagues de 8 mètres, rafales à 250 km/h...

L'alerte violette peut être déclenchée à l'approche de vents soufflant à plus de 200 km/h. Exactement ce que craignent les prévisions de Météo France, qui estiment que les rafales pourraient culminer jusqu'à 250 km/h lundi 15 janvier 2024.

De plus, les pluies pourraient connaître un renforcement dans la nuit de dimanche à lundi. Les valeurs pourraient être exceptionnelles, il pourrait tomber de l'ordre de 1 000 à 1 500 mm en l'espace de 24 heures. Enfin, une énorme houle cyclonique est à craindre : les vagues moyennes pourraient atteindre les 8 mètres de hauteur, et les plus hautes pourraient atteindre les 12-15 mètres. Toutes les zones littorales sont concernées par ce risque.

Déjà en alerte rouge, les habitants de La Réunion doivent se préparer à des coupures d'électricité et d'eau potable. Il est conseillé de s'éloigner des ouvertures des habitations pour éviter les projections de verre. S'il vous faut sortir, cela ne doit être qu'en cas d'extrême nécessité. Et si l'habitation montre des signes de dégradation, il est recommandé de se protéger sous des matelas ou sous un meuble robuste.

Dès l'alerte rouge, le téléphone ne doit être utilisé qu'en absolue nécessité.