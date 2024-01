Luc-la-Primaube. Des ateliers pour une retraite heureuse

"Heureux comme un retraité", expression souvent entendue pour justifier que la retraite est perçue comme un moment attendu et choisi. Mais à la retraite sommes-nous toujours heureux d’avancer sur le chemin de la vie ?

Les aléas comme les problèmes liés à la santé, aux relations sociales ou simplement au vieillissement peuvent venir gâcher ces années. Que devient alors le bonheur à la retraite ? Comment profiter pleinement de chaque moment du quotidien ? Autant de questions sur lesquelles les participants étaient invités à discuter dans le premier atelier "Être heureux à la retraite" qui s’est tenu lundi dernier, salle Terre des Hommes à l’espace Saint-Exupéry et qui était animé par Karine Poujol Marty dans le cadre de Brain Up. Ces 5 séances qui portent sur le "Bien vieillir à la retraite" visent à motiver les participants à adopter ou à modifier certaines habitudes de vie ou certains comportements au quotidien pour prendre soin de leur santé. Elles partent du postulat qu’il est possible de changer ces habitudes ou ces comportements, quel que soit son âge. Il existe certes des freins liés aux conditionnements actuels, à l’image que chacun porte sur soi-même. Mais le changement est possible. L’approche n’est en aucun cas culpabilisante, directive ou contraignante. Elle se veut au contraire positive, personnelle et volontaire. Une habitude se change pas à pas, à partir d’un premier levier de motivation personnel et positif. Elle est renforcée par la force d’un rituel. Plus que "révolutionner" ses habitudes, il s’agit d’identifier parmi les composantes de la prévention santé, celles qui ont du sens pour chaque participant. D’où la démarche personnelle, volontaire et positive.

Prochains ateliers les lundis 22, 29 janvier et le 5 février de 10 heures à 12 heures à l’Espace Antoine de Saint-Exupéry à La Primaube. Une séance sera consacrée à une initiation à la sophrologie.

Ce programme financé grâce au soutien du Département de l’Aveyron est gratuit. Inscrivez-vous auprès de la mairie de Luc-la-Primaube au 05 65 71 34 20. Plus d’infos : www.brainup.fr.