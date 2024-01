Villefranche-de-Rouergue. La campagne de recensement débute ce jeudi

Cette campagne va être menée par la commune du 18 janvier au 24 février 2024, auprès d’un échantillon représentatif de la population.

Innovation pour cette nouvelle campagne, elle a été confiée à La Poste. Ainsi, trois agents bénévoles vont arpenter les rues pour récolter les informations auprès de la population. Marie-Christine Laurens, postière depuis 18 mois à Villefranche et Antoine Debondt, facteur à Decazeville, sont chargés de cette mission. Ils pourront éventuellement être suppléés par Béatrice Gasc, factrice.

"10 000 euros économisés"

"Cette formule avec La Poste permet à la commune d’économiser 10 000 euros", indique le marie Jean-Sébastien Orcibal. "Jusqu’à maintenant, on employait nos propres agents pour ce recensement. La Poste bénéficie d’une image de confiance auprès des citoyens, et les agents ont une bonne connaissance du terrain. Ce sont des gages de qualité ".

Cette campagne commence ce jeudi 18 janvier pour se terminer le samedi 24 février. Pour avoir une représentativité, 8 % de la population de Villefranche va être sondée. Les agents se présenteront au domicile des personnes recensées, munis d’une carte officielle.

Celles-ci ont été averties d’un avis de passage dans la boîte aux lettres. Il est aussi recommandé de faire les démarches en ligne sur le site internet de l’Insee avec un code affiché sur le courrier. Les données du recensement sont confidentielles et protégées.

Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement des logements et de la population résidant en France et la connaissance de leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques des ménages, taille et type de logement, modes de transport, déplacements quotidiens.