La Loubière. Les jeunes pongistes en compétition

Le Comité de l’Aveyron de tennis de table avait confié l’organisation de la deuxième manche du nouveau championnat de jeunes par équipes au club de Lioujas, après la première disputée à Espalion. C’est la présidente du Comité, Aude Cavarroc qui assurait la fonction de juge arbitre pour les quatorze équipes issues des clubs formateurs de l’Aveyron. L’enthousiasme des compétiteurs et le niveau de jeu pratiqué justifient de cette innovation des dirigeants du Comité qui entendaient apporter un complément variant au Challenge du Conseil Départemental, ouvert à tous les pratiquants, licenciés ou non en version individuel. Deux autres manches sont d’ores et déjà programmées à Villefranche-de-Rouergue et à nouveau à Espalion. Tous les participants sont récompensés au terme de chaque rencontre.

Des remerciements sont à adresser à tous les dirigeants et accompagnateurs qui permettent aux jeunes pongistes de participer.