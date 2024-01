Espalion. Sursaut d’orgueil salutaire pour les footballeurs de l’USE

Avant cette rencontre face au leader Ouest Aveyron, l’USE se retrouvait en position de lanterne rouge au classement suite aux rencontres de la veille. La victoire était donc plus que primordiale. C’est avec une détermination sans faille que les hommes de Pascal Cure entament la rencontre, ne laissant aucune miette à l’adversaire. Malgré plusieurs occasions non converties dans le premier quart d’heure de jeu par Marcilhac et Cayla, Espalion continue à pousser et sera récompensé à la 35e minute grâce à un coup franc de Romuald Cazes. 1-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les locaux veulent rapidement se mettre à l’abri et ce sera chose faite avec deux buts coup sur coup par Cayla et Jérémy Cure. Le job était fait ! En toute fin de match les visiteurs réduisent la marque mais c’était sans compter sur un dernier but par Nicouleau. Victoire 4-1. Très belle victoire qui fait du bien au moral. Prochaine rencontre dimanche à Perse pour les huitièmes de finale de la coupe de l‘Aveyron face à Pareloup-Céor.