Luc-la-Primaube. Une nuit de la lecture avec pour thème "Homme-animal"

Dominique Gombert, 1re adjointe et conseillère départementale, Florence Barthélémy, directrice de la médiathèque, et toute l’équipe de bibliothécaires, Géraldine, Émilie et Daisy invitent les Luco-primaubois ainsi que les habitants des communes avoisinantes à participer à la Nuit de la lecture à la médiathèque le samedi 20 janvier de 17 h 30 à 19 h. Le thème choisi cette année est "Homme – Animal" Une soirée sympa, originale, familiale qui s’adresse aux enfants, parents et grands-parents avec au programme des ateliers, des jeux, des lectures à voix haute de livres autour des animaux. N’hésitez pas à venir déguisé en animal. Entrée libre. Gratuit.

Renseignements auprès de la médiathèque au 05 65 71 99 67 aux heures d’ouverture ou sur mediatheque@luc-la-primaube.fr.