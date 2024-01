Le Nayrac. Vœux et galettes à l’Unité de Vie

Le mois de janvier est traditionnellement associé aux vœux pour la nouvelle année. L’unité de Vie n’a pas manqué à cette coutume et les résidents, leurs familles, leurs amis, le personnel étaient présents dans la salle à manger de l’établissement.

Albert Lhiaubet, président du conseil d’administration qui gère la structure, a présenté ses vœux pour 2024, et remercié tous ceux qui œuvrent au bon fonctionnement de l’établissement.

Marcel Combes, membre du conseil d’administration, a lui aussi souligné la bienveillance de chacun envers les personnes âgées. Jean-Louis Raynaldy, maire de la commune, a souhaité à chacun une heureuse année 2024 et souligné la bonne gestion de l’Unité de Vie. Chantal Fournié, responsable de l’établissement, a associé tout le personnel soignant et les bénévoles intervenants à la vie agréable au sein de cet hébergement. Pour finir, les galettes, offertes par Émilien, ancien employé de l’établissement, ont été partagées et des têtes couronnées sont apparues çà et là pour le plus grand bonheur des rois et reines d’un jour.